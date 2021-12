Serie C girone C, come cambia la classifica dopo Messina-Paganese: i peloritani ne scavalcano tr

22 Dicembre 2021 16:47

20ª giornata di Serie C girone C, la prima di ritorno: tutti i risultati del turno infrasettimanale e la nuova classifica

Il Messina ne sorpassa tre: dopo il pazzo finale contro la Paganese (pari subito all’87 e nuovo vantaggio al 93′), i peloritani di Raciti – quattro punti conquistati nelle prime due dopo la “promozione” susseguente all’esonero di Capuano – si rilanciano in graduatoria. Con il ritorno alla vittoria dopo 7 partite, Adorante e compagni raggiungono quota 17, a -4 proprio dalla Paganese e dal Monterosi, che ha strappato un pari a Foggia. Sconfitta per la Vibonese a Picerno. Ecco come cambia la classifica.

RISULTATI 20ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ore 14.30

Acr Messina-Paganese 2-1

Foggia-Monterosi Tuscia 1-1

Picerno-Vibonese 1-0

ore 15.30

Campobasso-Avellino

ore 18.00

Latina-Palermo

ore 21.00

Bari-Potenza

Catania-Monopoli

Juve Stabia-Fidelis Andria

Turris-Taranto

Virtus Francavilla-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 41 MONOPOLI 34 TURRIS 33 PALERMO 33 CATANZARO 32 AVELLINO 32 VIRTUS FRANCAVILLA 30 FOGGIA 29 (-4) PICERNO 29 TARANTO 27 JUVE STABIA 25 CATANIA 24 (-2) LATINA 22 CAMPOBASSO 21 PAGANESE 21 MONTEROSI TUSCIA 21 ACR MESSINA 17 FIDELIS ANDRIA 15 POTENZA 15 VIBONESE 14

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (20ª GIORNATA)

DOMENICA 9 GENNAIO 2022

ore 17:30

Avellino-Juve Stabia

Catanzaro-Picerno

Fidelis Andria-Catania

Monterosi Tuscia-Bari

Paganese-Latina

Palermo-ACR Messina

Potenza-Foggia

Taranto-Campobasso

Vibonese-Virtus Francavilla

LUNEDI’ 10 GENNAIO

ore 21:00