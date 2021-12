Clamoroso dietrofront del Governo sul Super Green Pass: per musei, matrimoni e cerimonie basterà il tampone. Tutte le nuove regole

3 Dicembre 2021 22:55

Niente Super Green Pass per musei, matrimoni e cerimonie: sarà possibile accedere a queste attività anche con un semplice tampone negativo. E’ l’ennesimo dietrofront del Governo

Ancora una novità, ad appena tre giorni dal fatidico 6 dicembre, sulle norme disposte dal Governo per l’applicazione del Super Green Pass che prevede la limitazione all’accesso a determinate attività soltanto per vaccinati e guariti di Covid-19, per fronteggiare la nuova ondata epidemiologica: due apposite circolari ministeriali, infatti, hanno chiarito oggi che – a differenza di quanto annunciato nel decreto – il “Super Green Pass” non dovrà essere richiesto per musei, matrimoni e altre cerimonie. Per queste attività, infatti, basterà possedere il Green Pass base, quello cioè che si può ottenere anche con un semplice tampone negativo. Adesso, quindi, le restrizioni per i non vaccinati sono limitate a pochissime attività: si tratta soltanto di cinema, teatri, concerti, stadi e discoteche oltre ai tavoli al chiuso di ristoranti e pizzerie.

Paradossale – alla luce di queste ultime direttive – proprio la situazione dei locali della ristorazione: se anche uno solo tra marito e moglie non è vaccinato, due coniugi non potranno sedersi al tavolo al chiuso per una normale cena di coppia, ma invece potranno accomodarsi ad una maxi tavolata con 100 persone per matrimoni e altre cerimonie di famiglia, in un contesto certamente più rischioso in termini di contagio.

Ecco l’elenco di ciò che si può o non si può fare con Green pass normale e con Super Green pass:

Cosa si può fare senza alcun tipo di Green Pass (né quello da tampone né il “Super” da vaccino o guarigione):

Uscire di casa per fare qualsiasi attività all’aperto

Recarsi in qualsiasi negozio

Recarsi nei centri commerciali

Recarsi presso barbieri , parrucchieri ed estetisti

, ed Andare in chiesa o in qualsiasi altro luogo di culto

o in qualsiasi altro Accedere in ogni tipo di ufficio pubblico come banche, poste o uffici comunali

come banche, poste o uffici comunali Recarsi presso studi tecnici come medici, commercialisti, avvocati e liberi professionisti

come medici, commercialisti, avvocati e liberi professionisti Accedere in bar , tavole calde , fast food , p ub e qualsiasi locale della ristorazione consumando al bancone

, , , p e qualsiasi locale della ristorazione Sedersi nei tavoli all’aperto, in gazebo e dehors , di qualsiasi ristorante , bar , pizzeria , trattoria e ogni tipo di locale della ristorazione

, di qualsiasi , , , e ogni tipo di locale della ristorazione Praticare sport, anche di squadra e di contatto, come giocare a calcetto, a basket, padel, tennis, qualsiasi disciplina all’aperto

Cosa si può fare, in più, con il Green Pass base, cioè quello che si può ottenere anche con un tampone negativo e vale 48 ore se è tampone antigenico rapido e 72 ore se è tampone molecolare:

Recarsi sul posto di lavoro

Partecipare a matrimoni e cerimonie

e Visitare musei

Utilizzare i mezzi di trasporto (aerei, treni, navi) anche pubblico locale (bus, tram, metro, traghetti, aliscafi)

(aerei, treni, navi) anche (bus, tram, metro, traghetti, aliscafi) Andare in alberghi e strutture ricettive, usufruendo anche dei servizi di ristorazione al chiuso di questi alberghi da clienti (ad es. un turista che pernotta in un albergo, può andare al ristorante di quell’albergo anche se è al chiuso, con il solo tampone negativo e senza la vaccinazione)

Praticare sport al chiuso , in palestre o palazzetti

, in palestre o palazzetti Utilizzare gli spogliatoi e le docce degli impianti sportivi

degli impianti sportivi Fino al 6 dicembre e dopo il 15 Gennaio, in zona bianca, con il tampone negativo è possibile anche recarsi in stadi, teatri, cinema, discoteche, fiere, spettacoli e grandi eventi

A cosa serve, allora, il Super Green Pass limitato a vaccinati e guariti?

Dal 6 dicembre al 15 gennaio esclusivamente per locali della ristorazione al chiuso , stadi , teatri , cinema , discoteche , fiere , spettacoli e grandi eventi in tutt’Italia

, , , , , , e in tutt’Italia Prima del 6 dicembre e dopo del 15 gennaio sempre e solo per locali della ristorazione al chiuso, stadi, musei, teatri, cinema, discoteche, fiere, spettacoli e grandi eventi ma soltanto in Regioni che eventualmente si troveranno in zona gialla o zona arancione (comunque con ulteriori limitazioni di capienza)

Cosa cambia per tutti (anche con Super Green Pass) in zona gialla:

mascherina obbligatoria anche all’aperto

nei tavoli dei locali della ristorazione ci si può sedere al massimo in 4

Ricordiamo che fino al 6 dicembre e dopo del 15 gennaio, in zona bianca, è possibile accedere nei locali della ristorazione anche con il Green Pass Base o “certificazione equivalente“, che significa anche un tampone negativo.