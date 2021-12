Cittanova: nascerà un Ospedale di Comunità

19 Dicembre 2021 18:33

Un risultato ottenuto nell’ambito degli interventi di edilizia sanitaria programmati dall’ASP di Reggio Calabria

L’Amministrazione Comunale informa che Cittanova è stata individuata quale sede per ospitare, nei locali dell’ex P.O., un Ospedale di Comunità, nell’ambito degli interventi di edilizia sanitaria programmati dall’ASP di Reggio Calabria. “In merito a tale assegnazione va dato merito all’impegno del Commissario Scaffidi che, fin dal suo insediamento, ha avviato una proficua interlocuzione con il Sindaco ed ha guardato con attenzione al consistente lavoro che la nostra comunità ha svolto e continua a svolgere nella difficile opera di contrasto alla pandemia”, si legge nella nota.

“La decisione assunta dall’ASP gratifica il rilevante impegno speso per fornire assistenza e sostegno ad una vasta utenza e riconosce il ruolo attivo svolto da questa Amministrazione e la proficuità delle azioni messe in campo. In tutto ciò va segnalato l’atteggiamento positivo e propositivo tenuto dall’Associazione dei Sindaci nonché il loro senso di responsabilità”, conclude il comunicato.