Cittanova, consegnati i lavori relativi al rifacimento del tratto della rete fognaria in via Vivaldi

23 Dicembre 2021 13:12

Consegnati i lavori relativi al rifacimento del tratto della rete fognaria in via Vivaldi di Cittanova, finanziati per circa 100.000,00 euro.

Sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria i lavori relativi a “Interventi igienico – sanitari – Rifacimento tratto rete fognaria Via Vivaldi” finanziati per circa 100.000,00 euro. L’intervento consentirà di dare risposta ad una legittima ed annosa attesa da parte di tanti cittadini residenti nella zona interessata dai lavori, che hanno continuamente espresso l’esigenza di poter usufruire del collegamento alla rete fognaria comunale.

Il lavoro svolto dal Settore LL.PP. dell’Ente ed in particolare dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Vincenzo Predoti ha prodotto l’odierno risultato che consentirà, in tempi brevi, di dare l’avvio all’intervento. I lavori, dell’importo complessivo pari a € 98.987,54, sono stati finanziati con devoluzione di residui di mututi precedentemente concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, integrati con 25.000,00 € prelevati dal Bilancio Comunale.

L’esecuzione dei lavori, curati dall’ing. Mario Ventra per quanto riguarda progettazione, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori, fornirà una risposta adeguata alle aspettative degli utenti. Con l’occasione il Vice Sindaco Toni Fera, al quale fa capo la responsabilità politica del Settore LL.PP., prende atto con comprensibile soddisfazione che sono stati già completati i lavori che prevedevano opere di sistemazione della viabilità delle zone rurali, in particolare C.da Sant’Antonio, C.da San Francesco e C.da Petrizzi.

Passo dopo passo prende sempre più consistenza l’impegno dell’Amministrazione Comunale che, su impulso del Sindaco Francesco Cosentino, intende proseguire nel percorso, già avviato, di ridisegnare l’assetto urbanistico della città, intervenendo in modo consistente sull’arredo urbano, sui servizi e la viabilità. Unitamente ad una seria programmazione e alle numerose opere pubbliche in cantiere Cittanova, in breve tempo, avrà un volto nuovo, moderno e a misura di cittadino.