Ciro Immobile positivo al Covid: l’attaccante della Lazio e la moglie in isolamento

21 Dicembre 2021 10:30

Ciro Immobile positivo al Covid: il calciatore della Lazio in quarantena insieme alla moglie Jessica, già risultata positiva nei giorni scorsi

Ufficiosamente out per gastroenterite, poi l’amara verità nelle ultime ore: Ciro Immobile è risultato positivo al Covid. L’attaccante della Lazio, già out contro il Genoa, salterà anche l’impegno contro il Venezia. Il calciatore, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe asintomatico e in buone condizioni, ma attualmente si troverebbe in isolamento a causa del doppio risultato positivo di un tampone antigenico e uno molecolare. Finisce così il 2021 sportivo del bomber della Nazionale. Immobile si era sottoposto all’autoisolamento dopo che la moglie Jessica, nei giorni scorsi, era risultata positiva. L’attaccante si era sottoposto inizialmente a due tamponi, entrambi negativi, sperando di poter terminare la quarantena mercoledì mattina e aggregarsi alla squadra a poche ore dalla gara contro il Venezia. La positività riscontrata nelle ultime ore ha però cambiato i suoi piani. La notizia arriva a circa un anno di distanza dalla vicenda “tamponi” in casa Lazio, con tanto di perizia ospedaliera disposta nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che coinvolse il laboratorio di Avellino: fra i nomi era circolato anche quello del centravanti biancoceleste, bollato come “falso positivo“.