Cinquefrondi: il Cartellone degli Eventi Natalizi

4 Dicembre 2021 14:02

Conia e Porretta: “dopo lo stop dovuto alla pandemia, ripartiamo con il Cartellone degli Eventi Natalizi a Cinquefrondi”

“Dopo lo stop dovuto alla pandemia, ripartiamo con il Cartellone degli Eventi Natalizi a Cinquefrondi. Sarà un cartellone ricchissimo, con eventi culturali ed eventi pensati principalmente ai più piccoli. Il cartellone si aprirà con un evento culturale di grossissimo spessore: Cinquefrondi 1954 – Lo Sguardo di Lomax”, è quanto scrivono in una nota il sindaco Michele Conia e l’assessore Giada Porretta. “Lunedì 6 Dicembre avremo l’onore di ospitare Anna, la figlia di Alan Lomax grande Artista che durante il corso della sua vita ha fatto tappa anche a Cinquefrondi, producendo un archivio, di foto e registrazioni, dal valore inestimabile. Abbiamo voluto dare molta importanza alla gioia dei più piccoli. Abbiamo pensato a delle giornate interamente dedicate a loro, basti pensare al Teatro dei Burattini Giganti, al Trenino che porterà per le vie del Paese bambini e genitori, allo Spettacolo di Illusionismo, ai Laboratori, ai Film di Natale, all’attesissimo Villaggio di Babbo Natale, alla Tombolata, alla Festa dell’Amicizia e tante altre attrazioni e sorprese. Il tutto sarà contornato da uno scenario suggestivo grazie alle luminarie ed agli addobbi che, anche insieme ai Volontari Civici, realizzeremo. Ci teniamo a sottolineare che il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Covid già in vigore proprio da Lunedì 6 Dicembre. Ringraziamo davvero di cuore tutte le Associazioni, Il Servizio Civile Universale, la Città Metropolitana di RC, le Agenzie e gli Artisti che hanno colto il nostro invito. Insieme rafforzeremo quella serenità che già il periodo natalizio porta con sé”, conclude la nota.