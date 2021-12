Cina, aperto al traffico il tunnel Taihu: la spettacolare galleria autostradale subacquea lunga oltre 10 km [GALLERY] 

31 Dicembre 2021 11:31

In Cina è stato aperto al traffico il tunnel Taihu, la galleria autostradale subacquea più lunga del Paese

Appena prima della fine del 2021, in Cina è stata inaugurata l’ennesima, splendida, infrastruttura. Nella giornata di ieri è stato aperto al traffico il tunnel Taihu, la più lunga galleria autostradale subacquea del Paese, situata nella provincia dello Jiangsu (Cina orientale). Il tunnel, lungo 10.79 chilometri e alto 7.25 metri, è situato sotto il lago Taihu, il terzo lago d’acqua dolce più grande della Cina. La galleria fa parte dell’autostrada Changzhou-Wuxi, lunga 43,9 chilometri, anch’essa aperta al traffico ieri. La costruzione del tunnel subacqueo è iniziata nel gennaio 2018. Secondo il team che ha realizzato il progetto, sono state utilizzate attrezzature automatiche per la lavorazione dell’acciaio e sistemi intelligenti in grado di garantire l’assenza di scarichi di liquami e polveri.