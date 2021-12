Chiusura del baby park di Messina, il Consigliere Cacciotto: “evidente la mancanza di spazi di gioco per i bambini”

20 Dicembre 2021 12:39

Alessandro Cacciotto, Consigliere della Terza Municipalità di Messina, facente parte di Forza Italia, sottolinea la mancanza di spazi di gioco per i bambini dopo la chiusura del baby park

“La chiusura del baby park segna inevitabilmente la fine di una storia che ha attraversato diverse generazioni.

Un luogo “sacro” per i bambini, una tappa obbligata per tanti genitori. Un luogo di poesia che chiude i battenti e che inevitabilmente trascinerà con sé ricordi ma anche delle esigenze. I ricordi di un luogo magico, le esigenze di individuare e realizzare spazi pubblici per i bambini. È del tutto evidente infatti, al di là del baby park che da diversi anni purtroppo aveva già subito un ridimensionamento, che tanti genitori non sanno dove portare i propri figli a giocare, a trascorrere momenti ludici. Mancano infatti in città spazi gioco per bambini e quelli esistenti sono del tutto insufficienti. Sarebbe soprattutto importante, limitandomi al territorio di mia competenza, terza municipalità, implementare nelle piazze i giochi per bambini e realizzare piazze e spazi gioco. L’auspicio che, la chiusura del baby park, segni l’inizio di una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione verso gli spazi e luoghi ludici per bambini, assai spesso costretti a recarsi anche in comuni limitrofi per trascorrere dei momenti di spensieratezza”. Lo afferma Alessandro Cacciotto, Consigliere Terza Municipalità, di Fratelli d’Italia.