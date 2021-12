Chi è la nuova Miss Universo? L’indiana Harnaaz Sandhu: la giovane ragazza bullizzata poi risorta come una fenice [GALLERY]

13 Dicembre 2021 16:04

Harnaaz Sandhu è la nuova Miss Universo 2021: la giovane 21enne indiana con un passato difficile a causa di bullismo e body-shaming, oggi “risorta come una fenice”

Nella notte, si è svolta a Eilat, per la prima volta in Israele, la 70ª edizione del concorso di Miss Universo. A trionfare fra le 80 candidate al titolo è stata una miss proveniente dall’India. Si tratta di Harnaaz Sandhu, giovane modella di 21 anni che ha battuto in finale Nadia Ferreira (Miss Paraguay) e Lalela Mswane (Miss Sudafrica). A incoronarla è stata la messicana Andrea Meza, Miss Universo 2020. È la terza volta nella storia del concorso che viene eletta una miss indiana: la prima, nel 1994, era stata Sushmita Sen, la seconda, nel 2000, Lara Dutta.

Harnaaz Sandhu è nata il 3 marzo 2000 a Chandigarh, capitale del Punjab. Alla carriera di modella affianca gli studi che la vedono attualmente iscritta a un master in amministrazione pubblica. Fin da adolescente partecipa a concorsi di bellezza, vincendo diversi titoli in India come Miss Ferozepur nel 2017 e Miss Max Emerging Star India nel 2018. Nel 2019 viene eletta Femina Miss India Punjab, mentre nel 2021 era già diventata Miss Diva Universe.

Nel suo discorso di presentazione a Miss Universo, Harnaaz Sandhu ha raccontato di essere stata una giovane ragazza con una salute mentale fragile, che ha subito episodi di bullismo e body-shaming, passando ad essere oggi “una donna che è risorta come una fenice“.