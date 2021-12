Per Charpentier è l’anno della consacrazione: “dopo tanti infortuni la Reggina mi ha lasciato libero a gennaio”

8 Dicembre 2021 12:42

L’ex attaccante della Reggina Gabriel Charpentier, quest’anno definitivamente esploso a Frosinone, parla della sua breve esperienza in amaranto

Ci aveva visto lungo (e bene), il ds Taibi, così come i tifosi amaranto che nei pochissimi minuti in campo ne avevano intravisto qualità importanti. Ma Gabriel Charpentier è stato sfortunato, in riva allo Stretto. Arrivato in estate, si è beccato il Covid, che ne ha prolungato i tempi di recupero del vecchio infortunio subito ad Avellino. Poi, rientrato verso fine anno, ha giocato poco più di un tempo e si è fermato di nuovo dopo un allungo in velocità. La Reggina, a quel punto, non ha più creduto in lui e lo ha rimandato al mittente, alla società di appartenenza, il Genoa, che a sua volta lo ha girato all’Ascoli. Poche apparizioni anche in bianconero, ma quest’anno al Frosinone è esploso definitivamente.

E in un’intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante confessa di essere egli stesso un po’ sorpreso: “non mi aspettavo un inizio di stagione così importante dal punto di vista personale”. E poi parla della sua esperienza a Reggio Calabria: “lo scorso anno sono arrivato in prestito alla Reggina, reduce dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ma recuperata la condizione sono stata vittima di un altro infortunio al legamento collaterale del ginocchio sinistro e poi di un problema importante al flessore. Così, a gennaio, la Reggina mi ha lasciato libero di trovare un’altra squadra e sono andato in prestito all’Ascoli dove comunque non ho giocato non avendo ancora superato del tutto questi problemi fisici. Una volta a Frosinone, il mio primo obiettivo è stato quello di stare bene e dimostrare quello che potevo valere. Con la giusta condizione, stanno arrivando anche prestazioni e gol”.