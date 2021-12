Chelsea, ecco servito il regalino dell’Immacolata: la Juve ringrazia e chiude prima. Atalanta-Villarreal rinviata

8 Dicembre 2021 21:43

La Juventus riesce a chiudere prima nel girone di Champions League dopo la vittoria sul Malmo e il rocambolesco pari del Chelsea in casa dello Zenit. Atalanta-Villarreal non si gioca

Un esito abbastanza inaspettato ma, per la Juventus, affatto cattivo, anzi. La Vecchia Signora riesce, dopo la disfatta a Stamford Bridge, a chiudere prima nel girone di Champions League. Il merito non è tanto dei bianconeri, che fanno il proprio dovere battendo di misura il Malmoe grazie a una rete di Kean in avvio, ma più che altro dello Zenit, che firma una mezza impresa bloccando sul 3-3 il Chelsea, il quale confeziona un regalino dell’Immacolata bello e buono alla squadra di Allegri. Ora, Dybala e compagni possono sperare in un sorteggio benevolo per gli ottavi. Partita pazza in Russia: vantaggio londinese, rimonta locale e controrimonta inglese, prima del 3-3 finale al 94′!

Partita ben più importante era quella tra Atalanta e Villarreal, ma non si giocherà questa sera. La gara è ufficialmente rinviata a domani causa neve, che ha reso impraticabile il terreno di gioco del Gewiss Stadium. In seguito a un paio di sopralluoghi in campo, l’arbitro Anthony Taylor, dopo aver consultato anche i due allenatori Gasperini e Emery e la Uefa, ha deciso per il rinvio della partita che molto probabilmente verrà giocata nel primo pomeriggio di domani.