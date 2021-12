Caulonia, “Laboratorio dell’albero di Natale”: domani in piazza Bottari il progetto promosso dalla Società Cooperativa Sankara

18 Dicembre 2021 13:33

Domani in piazza Bottari a Caulonia il “Laboratorio dell’albero di Natale” della Cooperativa Sankara nell’ambito del progetto Mediterraneamente

Sta per volgere al termine la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente” fin dallo scorso mese di luglio. Il progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare), ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi della Locride che con entusiasmo stanno partecipando alle iniziative.

La Società Cooperativa Sankara sta permettendo a bambini e ragazzi di partecipare a numerose iniziative ed attività di apprendimento informale mirate all’empowerment dei minori. Domani, 19 dicembre nell’ambito delle attività dedicate alla lettura e svago ci sarà a Caulonia Marina, in piazza Bottari un “laboratorio dell’albero di Natale”, alle ore 16:30.

L’appuntamento dedicato ai bambini del progetto MEditerraneamente si inserisce nel quadro di altre iniziative organizzate durante la stessa giornata e con lo stesso sfondo natalizio. Durante il laboratorio verranno proposti ai minori momenti di gioco e di educazione alla lettura, con l’intenzione di rafforzare la loro possibilità di fruire di servizi ricreativi e culturali.

Il laboratorio prevede anche attività manuali dedicate alla preparazione di decorazioni natalizie che serviranno per allestire l’albero di Natale presente nella piazza. I vantaggi, in termini di sviluppo cognitivo, che i bambini e i ragazzi possono ricavare dalla lettura di testi narrativi, che siano fiabe, storie, racconti, sono ormai noti.

Abituare i bambini alla lettura fin da piccoli aiuta in primo luogo ad avere un atteggiamento più aperto e positivo verso l’apprendimento, la conoscenza, la cultura in generale e a migliorare la capacità di scrittura, rafforzando lo sviluppo del pensiero creativo. Attraverso la lettura è possibile offrire a bambini e ragazzi la possibilità di conoscere nuovi mondi, nuove storie, nuovi amici. La loro immaginazione e la loro curiosità troveranno tantissimo spazio con questa attività. Vi aspettiamo numerosi domani a Caulonia Marina in piazza Bottari a partire dalle ore 16:30!