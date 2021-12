Caulonia, Cirillo: “con i fondi del Pnrr sarà avviato un poliambulatorio”

21 Dicembre 2021 19:45

Caulonia, Cirillo: “la Sanità per la Calabria è una priorità e il Presidente Roberto Occhiuto, per far fronte alle varie criticità ad essa afferenti, avanza a tutta forza”

“La Sanità per la Calabria è una priorità e il Presidente Roberto Occhiuto, per far fronte alle varie criticità ad essa afferenti, avanza a tutta forza“, è quanto scrive in una nota il consigliere regionale di Coraggio Italia, Salvatore Cirillo. “Il primo significativo atto lo abbiano ottenuto riportando la gestione sanitaria calabrese nelle mani dello stesso Occhiuto, grazie ai poteri conferiti al governatore dal Governo Draghi mediante la nomina a Commissario straordinario. Oggi, grazie ai fondi del PNRR, la periferia, da sempre oggetto di tantissime promesse elettorali, spesso non mantenute, diventa protagonista in ambito sanitario. Nello specifico, condivido lo straordinario risultato che vede Caulonia quale centro per l’attivazione di un Poliambulatorio medico. La struttura, sino ad ora mai utilizzata, diverrà di particolare utilità per rendere possibile l’erogazione di quei servizi sanitari di prossimità territoriale che in passato hanno costretto moltissime persone, soprattutto anziane, a doversi recare altrove per ricevere cure basilari. Questa prima importantissima scelta – conclude il consigliere regionale di Coraggio Italia Salvatore Cirillo – rappresenta per il territorio l’inizio di un percorso che è mia intenzione portare avanti con l’intento di fornire ai Cittadini quelle risposte che non mancheranno a concretizzarsi grazie al lavoro che stiamo compiendo e che sapremo portare avanti nel corso dei prossimi cinque anni”, conclude Cirillo.