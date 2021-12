Catanzaro, inaugurate nuove strutture di accoglienza “Fondazione città Solidale Onlus”. Mancuso: “la Regione presti attenzione al welfare”

2 Dicembre 2021 16:26

Inaugurate a Catanzaro nuove strutture di accoglienza “Fondazione Città Solidale Onlus”. L’intervento del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso

“La crisi economica iniziata nel 2008 e acutizzata negli ultimi tempi, ha ampliato in Italia la percentuale della povertà assoluta e relativa che nel Mezzogiorno e in Calabria colpisce gravemente individui e famiglie in difficoltà. Il già sfibrato tessuto sociale calabrese con il sopraggiungere della pandemia ha subito ulteriori lacerazioni, a causa del sommarsi delle nuove alle vecchie povertà. In tal senso, come ho segnalato durante il mio recente insediamento in Consiglio, l’attenzione che la Regione dovrà prestare al welfare dovrà essere altissima”.

L’ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Filippo Mancuso, intervenendo alla manifestazione organizzata a Catanzaro dalla “Fondazione Città Solidale Onlus” (che ha inaugurato delle nuove strutture d’accoglienza) presieduta da don Pietro Puglisi.

“Alle tante emergenze sociali che evidenziano situazioni drammatiche è soprattutto il non profit che si fa carico di dare risposte utili. L’impegno su più fronti di realtà consolidate come ‘Città Solidale’ costituisce in Calabria un punto di riferimento per anziani soli, donne in difficoltà e persone con disabilità. La Fondazione di don Pietro Puglisi – aggiunge il presidente Mancuso – a cui siamo grati per l’azione solidaristica che svolge, è una realtà indispensabile. Sia perché afferma, nel vissuto quotidiano delle tante comunità in cui è presente, l’inviolabilità della persona umana, sia perché i suoi interventi mirano a ricomporre le trame di una società come quella calabrese in cui più diritti costituzionali sono sospesi. Sia perché – conclude il Presidente del Consiglio regionale – in molti casi sopperisce, con abnegazione e sperimentata professionalità, alle lacune delle Istituzioni pubbliche nel fronteggiare il fenomeno multidimensionale della povertà e del disagio sociale”.