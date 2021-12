Catanzaro: domani la presentazione di un maxi peperoncino beneaugurale anti-covid

30 Dicembre 2021 13:22

Domani venerdì 31 dicembre a Catanzaro alle 18 verrà presentato un maxi peperoncino beneaugurale anti-covid, un’opera artistica a tutti gli effetti che potrebbe entrare nella short list del Guinness dei Primati

Domani venerdì 31 dicembre a Catanzaro alle 18 verrà presentato un maxi peperoncino beneaugurale ‘anti covid’, un’opera artistica a tutti gli effetti che potrebbe entrare nella short list del Guinness dei Primati. Nel centro storico del capoluogo di Regione verrà svelata una delle opere più celebri del maestro Giuseppe Carta, un grande peperoncino che sarà esposto davanti alla casa museo di Saverio Rotundo detto “‘U Ciacio”. L’iniziativa rientra nell’ambito de “La Notte Piccante” 2021 e vedrà la presenza, oltre che dell’autore, anche del giornalista Klaus Davi, del Sindaco della città Capoluogo, Sergio Abramo, degli organizzatori della kermesse e altre autorità. Giuseppe Carta è un artista dai riconoscimenti internazionali che guarda con attenzione lenticolare alla Natura e alla Terra quali elementi di Vita primordiale. Per capacità comunicativa e suggestione le opere di Giuseppe Carta che riproducono i frutti della terra sono un veicolo eccezionale per traghettare il valore dei prodotti della terra all’interno del messaggio universale dell’Arte, per farli diventare da elementi

irrinunciabili della nostra vita oggetti vivi e preziosi, fino a concepirli, come dei veri e propri monumenti contemporanei della nostra esperienza artistica collettiva. Il percorso che Carta segue non è solo intuitivo e immaginifico, ma è soprattutto perizia tecnica, il livello raggiunto di interpretazione del vero della natura con il vero della pittura e con quello della scultura. Quello di Giuseppe Carta è uno sguardo attento e preciso tanto all’insieme quanto al particolare, ma anche all’ambientazione e alla sapiente scenografia della summa dei singoli pezzi, perché anche in natura i frutti dell’orto sono ognuno identico a se stesso, ma costituiscono un insieme armonico, in equilibrio visivo.