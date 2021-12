Catanzaro: arrestato spacciatore di 31 anni, era in possesso di circa 68 grammi di marijuana

3 Dicembre 2021 17:10

E’ stato arrestato dai Carabinieri uno spacciatore 31enne di Catanzaro Lido, già noto alle forze dell’ordine. La marijuana l’aveva suddivisa in dosi e nascosta in più parti: a casa sua, nello scooter e in campagna. I Carabinieri hanno trovato il 31enne in possesso di circa 68 grammi di marijuana suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. Ancora prima che le operazioni di perquisizione iniziassero, il giovane spontaneamente consegnava ai Carabinieri 3 dosi che aveva addosso pensando che la perquisizione personale e locale nemmeno iniziasse e invece le operazioni venivano comunque condotte, dando ragione agli investigatori perché nello scooter, parcheggiato nel cortile condominiale, c’erano nascoste altre due dosi di marijuana. Le operazioni continuavano anche nel terreno di pertinenza dell’arrestato, in campagna, dove all’interno del capanno, insieme agli attrezzi da lavoro tra gli scaffali, c’era 1 dose dello stesso stupefacente, conservata in un barattolo di vetro. E ancora, affianco al capanno, nascosto in un incavo di un muretto sul quale è posizionato un serbatoio dell’acqua, vi erano un paio di stivali da campagna e in uno di essi erano nascoste altre 4 dosi di marijuana. Le operazioni terminavano con il sequestro di tutta la droga e l’arresto del 31enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del quale dovrà rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.