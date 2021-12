Cassano allo Ionio, compie rapina a dipendente delle Ferrovie: arrestato dai Carabinieri

6 Dicembre 2021 12:45

Rapina una dipendente delle Ferrovie a Cassano allo Ionio: 42enne di Taranto arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Cassano hanno tratto in arresto un 42enne di Taranto, G.C., perchè ritenuto responsabile di una rapina, effettuata domenica 5 dicembre, ai danni di una dipendente delle Ferrovie nei pressi dello scalo ferroviario di Sibari. L’uomo, secondo la ricostruzione fatta dai familiari, avrebbe agito a volto scoperto bloccando la macchina di servizio sulla quale si trovava la ragazza, minacciandola con un oggetto avvolto in un indumento e impugnato come fosse una pistola, intimandole di consegnarle quanto in suo possesso. Subito rintracciato, il presunto rapinatore è stato trovato in possesso dell’oggetto utilizzato per perpetrare la minaccia oltre a a quanto sottratto poco prima alla ragazza.