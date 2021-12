Caso Denise Pipitone, la telefonata di Veronica Panarello a Piera Maggio: il retroscena sulla bimba vista a bordo strada

12 Dicembre 2021 12:18

Veronica Panarello, condannata a 30 anni per l’omicidio del figlio Loris Andrea Stival, aveva contattato Piera Maggio pochi giorni dopo la scomparsa di Denise Pipitone: il retroscena che lega le due donne siciliane

Due madri, due donne della Sicilia, due casi di cronaca che a distanza di tanti anni hanno sconvolto l’Italia. Anche due persone completamente differenti. Da una parte Piera Maggio, instancabile mamma che da 17 anni non ha mai perso la speranza di ritrovare Denise Pipitone, la figlia scomparsa il 1° settembre del 2004 in circostanze misteriose che fanno pensare a un rapimento premeditato. Dall’altra Veronica Panarello, giovane mamma di Loris Andrea Stival, bimbo di 8 anni trovato morte in quello che è passato alla cronaca come il delitto di Santa Croce Camerina: la donna è stata condannata a 30 anni di carcere con l’accusa di omicidio.

Due figure agli antipodi, ma legata da un incredibile retroscena svelato dalla trasmissione “Quarto Grado”. Nel settembre del 2004, Veronica Panarello, appena 16enne, vide una macchina sospetta con due uomini sospetti nei pressi dell’abitazione della zia. Insieme ai due uomini era presente anche una bambina, di circa 4 anni, che stava vomitando. La Panarello aveva visto le immagini di Denise Pipitone sui giornali e ne aveva notato una forte somiglianza con la bimba vista a bordo strada, decidendo di telefonare a Piera Maggio alle 19:11 del 15 settembre 2004. Telefonata registrata in quanto il telefono di Piera Maggio in quei giorni era registrato.

La Panarello spiegò di aver toccato addirittura la fronte della bimba, confermando il tutto anche ai Carabinieri il giorno seguente. La donna spiegò, come si legge nel verbale, di essersi avvicinata alla bimba per aiutarla a causa del mal di pancia. Quando la piccola sembrò stare meglio, uno dei due uomini si è allontanato subito con la bimba ripartendo con la propria auto. I Carabinieri associarono la testimonianza a una dichiarazione del nonno di Denise, Vito Maggio, che aveva detto di aver visto una macchina sospetta. Il racconto di Veronica Panarello però non trovò alcun riscontro.