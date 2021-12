“Non incartate i regali di Natale”: l’appello dell’Assessore romano per ridurre i rifiuti

10 Dicembre 2021 13:53

Gli imballaggi dei pacchi inquinano e sono ingombranti, sostiene l’assessore del Pd, e dunque bisognerebbe cercare di farne meno

“Cari romani, non incartate i regali di Natale”. E’ questo l’appello, secondo quanto riporta Il Messaggero, avanzato dall’assessore ai rifiuti Sabrina Alfonsi in vista della festività natalizie. E ciò avviene adesso, quando mancano sempre meno giorni alla promessa fatta in campagna elettorale dal sindaco Roberto Gualtieri: “Roma sarà pulita entro Natale”, affermava. Prima di correggersi nel giro di qualche settimana: “la città sarà più pulita di come l’abbiamo trovata”. E allora ecco Alfonsi con un appello di civiltà, dice lei. Gli imballaggi dei pacchi inquinano e sono ingombranti, sostiene l’assessore del Pd, e dunque bisognerebbe cercare di farne meno. Da qui l’appello forzato di chi non riesce a pulire le strade pubbliche, allora gioca il jolly entrando nelle case dei cittadini.