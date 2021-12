Carenza di ispettori del lavoro in Sicilia, un gruppo di candidati idonei alla posizione chiede di garantire l’utilizzo della graduatoria nazionale anche alla Regione

15 Dicembre 2021 18:34

Un gruppo di candidati siciliani alla posizione di “Ispettore del lavoro” chiede a gran voce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e al Governo regionale siciliano di trovare un accordo immediato che possa garantire l’utilizzo, anche da parte della Regione Sicilia, della graduatoria nazionale in fase di pubblicazione

Da circa un mese, si è conclusa la prova del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 691 unità per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del lavoro. Tra gli idonei, risulta un gruppo di candidati siciliani che chiede a gran voce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e al Governo regionale siciliano di trovare un accordo immediato che possa garantire l’utilizzo, anche da parte della Regione Sicilia, della graduatoria nazionale in fase di pubblicazione.

Auspichiamo che una soluzione positiva possa essere trovata in tempi brevissimi soprattutto per risolvere la drammatica carenza di personale presso i nove Ispettorati territoriali del lavoro della Sicilia. Secondo l’Uil Sicilia, gli ispettori del lavoro in servizio nel nostro territorio sarebbero addirittura 63, un numero talmente esiguo che non riuscirà mai a sopperire alle necessità del territorio, per tale motivo è fondamentale aumentare in maniera significativa e con celerità gli organici negli ispettorati che in Sicilia dipendono dalla Regione.

Del resto, per realizzare le politiche attive del lavoro, il governo regionale aveva varato nel 2019 un nuovo piano per rispondere al fabbisogno per il dipartimento al Lavoro che prevedeva l’assunzione di circa 256 ispettori del lavoro per provvedere alla carenza cronica di questi profili da assumere nella medesima categoria del concorso di cui risultiamo idonei a livello nazionale. Ma se a livello nazionale l’aumento degli ispettori verrà garantito grazie al concorso appena espletato, in Sicilia c’è il concreto rischio che non cambierà nulla, nonostante più volte il governo regionale abbia espresso la volontà di aumentare e adeguare la pianta organica degli ispettori del lavoro.

Tuttavia, l’utilizzo da parte della Regione Sicilia della graduatoria del concorso pubblico di cui auspichiamo lo scorrimento integrale così come già chiesto in questi giorni dal nascente comitato idonei INL, eviterebbe un’ulteriore perdita di tempo considerato che la Regione dovrebbe organizzare un nuovo concorso su base regionale con notevole dispendio economico ed eviterebbe l’ennesima perdita di giovani siciliani costretti ad abbandonare la nostra terra ..

Invitiamo, pertanto, il Ministero del Lavoro, l’INL, le organizzazioni sindacali, tutte le forze politiche ed in particolare il governo regionale ad attivarsi con la massima celerità per trovare una soluzione al fine di permettere che la Sicilia possa da un lato colmare la grave carenza di una figura importante come quella dell’Ispettore, dall’altro aumentare il sistema di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

Rivolgiamo un accorato appello al Direttore dell’Istituto Nazionale del lavoro Bruno Giordano e al Presidente della Regione Nello Musumeci il quale, lo scorso anno, incontrando a Palazzo Orleans gli ispettori del lavoro, aveva prospettato il potenziamento dell’organico del personale regionale ad oggi mai attuato.

Quale migliore occasione per implementare il contingente di ispettori siciliani se non quella di attingere, sin da subito, dalla graduatoria nazionale del concorso appena concluso e garantire un’importante immissione in servizio in tempi ragionevolmente rapidi di nuovo personale nel nostro territorio. Si darebbe finalmente piena attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2016 tra il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia.

Gli incidenti mortali sul lavoro aumentano quotidianamente, soprattutto in Sicilia, servono scelte politiche concrete e immediate per intervenire e garantire ai siciliani massima sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso l’immediato potenziamento degli organici per sviluppare attività di controllo e prevenzione del territorio.