“Cara Reggina, ti scrivo”: la lettera di Don Zampaglione rivolta al club amaranto

15 Dicembre 2021 17:49

Auguri di Natale del sacerdote Don Zampaglione alla Reggina: appello a società, calciatori e addetti ai lavori

“Cara Reggina, ti appresti a festeggiare il Natale e mi permetto di farti degli auguri speciali. Il S. Natale ci ricorda la nascita di Cristo. Gesù nasce per me, per noi. “Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri”. Tre sono gli auguri che vorrei fare”. Si apre così la lettera che Don Zampaglione ha voluto scrivere per augurare buon Natale alla Reggina.

“Il primo augurio – scrive – lo faccio alla società: CORAGGIO PRESIDENTE!!!! Alla Reggina ha regalato giorni pieni di sole. Sin dal primo istante i tifosi hanno avuto attestati di stima e di ringraziamento per aver salvato la Reggina dal naufragio. Se qualche volta le capita di sentirsi scoraggiato o abbattuto non si dimentichi mai di queste parole di Duke Ellington: “ci sono due regole nella vita: 1) Non mollare mai 2) Non dimenticare mai la regola n° 1.

Il secondo augurio lo faccio al mister e ai calciatori: STATE UNITI!!! La forza di una squadra è il gruppo. Se un gruppo è unito, allora la squadra raggiungerà il suo obiettivo e andrà lontano. Sono convinto che tornerete a dare un “sorriso” ai tifosi amaranto sin dalla prossima partita. Vivete in maniera autentica i valori dello sport: l’amicizia, la sana competizione, il rispetto dell’altro, il rispetto delle regole e della propria persona.

L’ultimo augurio è per tutti (addetti ai lavori, giornalisti e tifosi). La Reggina è una FAMIGLIA!!! In una famiglia si è sempre uniti e di solito si rema dalla stessa parte per raggiungere un obiettivo. La Reggina ha bisogno del supporto di tutti. Travolgete di passione la squadra e ritornate ad essere numerosi al Granillo. In un momento così difficile la squadra ha bisogno di voi. Non ABBANDONATELA!!!! I tempi belli sono tornati e tutti dovremmo essere al Granillo per SOSTENERE I NOSTRI COLORI AMARANTO. A tutti voi: presidente, dirigenti, allenatore, calciatori e tifosi e a tutte le vostre famiglie, giunga l’augurio di un Santo Natale ricco di pace, amore e serenità per tutti. P.S. SURSUM CORDA, SEMPER!!! BUON NATALE!!!! DON GIOVANNI ZAMPAGLIONE”