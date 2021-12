Cannizzaro (FI): “lo sblocco dei fondi per la Calabria è un risultato importante grazie a Occhiuto”

“Oggi è arrivata una bellissima notizia per la Calabria: la Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea ha annunciato, infatti, lo sblocco dei 69 milioni di euro del Fondo sociale europeo per la Regione, i cui pagamenti erano stati congelati il 31 agosto scorso”. Lo afferma in una nota, deputato calabrese di Forza Italia. “Sono risorse fondamentali, che porteranno sviluppo e opportunità. Un risultato importante arrivato grazie all’impegno in prima persona del presidente Occhiuto, che ha incontrato a Bruxelles vertici e capi unità della Ue, e che dimostra come la Calabria stia finalmente acquisendo credibilità e buona reputazione. Grazie Roberto, continua così: la Calabria che il Paese e l’Europa non si aspettano non è solo uno slogan, sta diventando finalmente realtà”, conclude Occhiuto.