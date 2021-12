Dopo quasi due anni di pandemia, si riparte: il derby di Pellaro aprirà il Campionato Nazionale di Pallacanestro CSI

4 Dicembre 2021 14:55

La fase Provinciale del Campionato Nazionale Csi, al via il 7 dicembre dal Palacolor

Dopo circa due da anni dallo stop forzato a causa della pandemia, è partita la stagione sportiva 2021/2022 del CSI Reggio Calabria. Il Comitato, dopo un lungo e dispendioso lavoro della rinnovata Commissione Pallacanestro, è fiero di riproporre la fase Provinciale del Campionato Nazionale di Pallacanestro Csi. La competizione sportiva Csi ha lo scopo di dare un forte segnale di ripartenza a tutto il movimento, veicolando il carisma ed i valori della famiglia Csi! Nove le compagini pronte a darsi battaglia per la vittoria finale e l’accesso ad una fasi nazionali. Fortitudo Pellaro, Magic ed Evergreen sono tra le veterane del torneo CSI, tre gruppi storici che si presenteranno ai nastri di partenza con la voglia di dare continuità alle loro realtà, da anni attive sul territorio. A loro si aggiungono i ritorni di due realtà storiche della pallacanestro reggina come la Basket Pellaro di Diego Viglianisi e il Villa San Giovanni di Salvatore Versace. Parallelamente al dispendioso campionato di C Gold ci sarà anche una rappresentanza della VIS, con il duo Barilà-Di Bernardo pronti a svestire i panni dirigenziali per indossare nuovamente la canotta da gioco. Conferme ma non solo. Tornerà in campo l’Università “Mediterranea”, squadra nata dalla volontà dell’Ateneo Reggino di sviluppare importanti progetti sportivi da affiancare a quelli didattici. Le novità maggiori sono però rappresentate dalle nuove realtà della Pallacanestro Palmi e Diabaino Gioia Tauro.

Protagonisti noti alle minors, giovani interessanti e dirigenti che anno dopo anno mostrano la loro voglia di continuare a fare sport. Il campionato CSI Provinciale riparte con tanti elementi di spicco e la voglia di fare rivivere lo sport, tramite la pallacanestro. A dirigere le tante gare in programma un rinnovatissimo gruppo arbitri. La loro disponibilità e competenza saranno a servizio delle squadre, ma anche dei giovani arbitri che si apprestano ad intraprendere una nuova esperienza. Prima palla a due Martedì 7 dicembre con il derby di Pellaro in scena al PalaColor, giovedi 9 spazio a Magic-Evergreen mentre nella giornata di Venerdì la VIS scenderà in campo a Palmi. Sabato alle 17.00 la agra tra Gioia Tauro e Mediterranea concluderà una prima giornata in cui Villa San Giovanni osserverà un turno di riposo. Parallelamente al percorso sportivo, al via anche le attività formative Csi. Corso allenatori di pallacanestro, corso per l’utilizzo del defibrillatore e, dal 14 dicembre, il corso per educatore sportivo nella disabilità. Sulle pagine social e sul sito del Comitato, risultati, classifiche, aggiornamenti, foto e le interviste sul mondo della pallacanestro Csi.