Cambio al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina

15 Dicembre 2021 09:04

Il Magg. Alessandra Rotondo è il nuovo Comandante del Gruppo di Messina

Dal 13 dicembre 2021 il Magg. Alessandra Rotondo è il nuovo Comandante del Gruppo di Messina. L’ufficiale subentra al T. Col. Salvatore Romeo il quale, dopo aver mantenuto per un semestre il doppio incarico, torna a ricoprire il ruolo di Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale di Messina. Il Maggiore Rotondo, messinese, coniugata con due figli, successivamente al diploma conseguito presso il liceo Classico “Maurolico”, ha frequentato fra il 2003 e il 2008 il quinquennio presso l’Accademia del Corpo, conseguendo la laurea magistrale in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. Dopo quattro anni a Terni, come Comandante della Compagnia, l’Ufficiale è stata trasferita al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, con incarichi operativi. Il Comandante Provinciale di Messina Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, nel ringraziare il Ten. Col. Romeo per il proficuo lavoro svolto, ha espresso al nuovo Comandante del Gruppo di Messina i migliori auguri per il nuovo incarico.