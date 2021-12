Calcio femminile, Jsl Women travolta a Marsala: finisce 5-0

7 Dicembre 2021 15:55

La Jsl Women paga il negativo approccio nella gara contro il forte Marsala

Niente da fare per la JSL Women nella 4ª giornata del campionato d’Eccellenza (girone A) di calcio femminile. Le neroverdi sono state superate, infatti, in trasferta, sotto la pioggia, dal forte Marsala per 5-0. Match subito in salita per le tirreniche, che si sono trovate sul 3 a 0 a sfavore già al 30’, quando erano andate a segno Bilello con un tiro da lontano, Di Stefano e Clemente. Nella ripresa, doppietta di Alcamo. La JSL ha cercato più volte la realizzazione, peccando, però, della necessaria precisione nelle conclusioni.

“Abbiamo pagato un approccio sbagliato alla gara e non è la prima volta che accade fuori casa in questo inizio di stagione – comincia, così, la lucida disamina dell’incontro fatta dal tecnico Marco Palmeri – Ciò può essere attribuito alla giovane età del gruppo, ma non deve rappresentare un alibi e, soprattutto, una costante. Anzi dobbiamo ripartire proprio da questo aspetto per crescere in fretta, perchè non possiamo regalare l’inizio delle partite alle avversarie, in particolare quando queste sono ciniche e fredde nel punirci, come è stato il Marsala. Poi sul 2-0, siamo migliorati in fase di aggressione, a centrocampo e nel recupero del pallone. Abbiamo, però, commesso troppi errori nella costruzione delle azioni. Loro sono state bravissime, invece, nel capitalizzare le occasioni create”.

MARSALA – JSL WOMEN 5-0 (3-0 p.t.)

Marsala: Donato, Clemente, Cucuzza (cap.) (65′ Manuguerra), Agozzino, Via (95′ Buscaino), Ambrogi, Bilello, Pisciotta, Alcamo (89′ Guzzo), Di Stefano (82′ Centonze), Termine (75′ Agate). A disposizione: Asaro, Bannino, Greco, R. Giacalone. All. Valeria Anteri.

JSL Women: Calandra, Giorgianni, Bertè, Venuto (86′ Otranto), Sidoti (cap.) (82′ Anastasi), Bilardi, Merlino (64′ Vallone), Russo, Barone, Sarao (50′ Scaffidi), Salerno (75′ M. Mondello). A disposizione: Basile, B. Mondello, Ionescu, Ricciardo. Allenatore: Marco Palmeri. Arbitro: Arcoleo di Palermo.

Reti: 4′ Bilello; 12′ Di Stefano; 30′ Clemente (M), 53′ e 64′ Alcamo (M).

Risultati. Girone A: Marsala-JSL Women 5-0; Academy Sant’Agata Vigor Montelepre (rinv. 16 dicembre). Riposava: Monreale.

Classifica: Marsala 9; Monreale 6; Academy Sant’Agata e JSL Women 3; Vigor Montelepre 0. Girone B: Don Bosco 2000-Cr Scicli 0-8; Gloria-Santa Lucia 0-3. Riposava: Camaro. Classifica: Camaro e Santa Lucia 6; Cr Scicli 3; Gloria e Don Bosco 2000 0.