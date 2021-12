Calcio a 5, la Pgs Luce Messina si arrende al quotato Città di Palermo

20 Dicembre 2021 12:21

Calcio a 5, la squadra peloritana perde in casa con un rotondo 0-6 inflitto dal Città di Palermo

La Pgs Luce Messina si è arresa (0-6) al forte Città di Palermo nella 10^ giornata del campionato di serie B di calcio a 5. L’ultima uscita del 2021 non è stata fortunata per i biancazzurri, che, privi di Parri, Andrea Consolo e del capitano Valerio Bucca, si sono trovati di fronte un avversario che ha fornito, al “PalaMili”, una prova praticamente perfetta, capitalizzando sia la propria qualità tecnica che gli errori commessi dai peloritani.

Dopo un palo colpito dai rosanero in avvio di match, i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Benny Costanzo, che conclude a lato da favorevole posizione, e Sergio Pannuccio, poco lucido davanti al portiere. Città di Palermò in vantaggio al 16’ grazie al diagonale di D’Orio, che si avventa su un pallone vagante e lo insacca di destro. A 15” dall’intervallo, raddoppio di Di Maria in acrobazia. La ripresa si apre con i tentativi di Alvarito, intercettati da Immesi. Al 6’ Di Maria cala il tris, finalizzando una ripartenza. La gara si chiude – di fatto – qui, poiché i ragazzi allenati da Sergio Carnazza non riescono a reagire, mentre gli ospiti impinguano il bottino con i gol di Torcivia su punizione, Restivo e Sposito. Prossimo impegno il 15 gennaio, quando è in calendario il derby Meriense-Pgs Luce.

Risultati 10ª giornata serie B (girone H): Agriplus Acireale-Futsal Canicattì 1-5; Casali del Manco-Meriense 5-3; Ecosistem Lamezia-Mascalucia 1-1; Monreale-Siac Messina 7-1; Mortellito-Soccer Montalto 1-2; Pgs Luce Messina-Città di Palermo 0-6.

Classifica: Ecosistem Lamezia 26; Città di Palermo 25; Futsal Canicattì 21; Pgs Luce Messina e Casali del Manco 18; Agriplus Acireale 14; Mascalucia e Monreale 13; Meriense 12; Soccer Montalto 9; Mortellito 5; Siac Messina 0.

GIOVANILE – Secondo successo stagionale per l’Under 19, che si è imposta sul campo della Soccer Montalto, nel torneo nazionale di categoria (girone R), con il punteggio di 9-1. Marcatori messinesi: Costa, autore di una tripletta, Barbagallo (doppietta), Suvio, Cavò, Patera e Fallico.