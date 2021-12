Calcio a 5, la Pgs Luce cala il poker di vittorie consecutive contro il Casali del Manco

6 Dicembre 2021 17:41

La Pgs Luce batte il Casali del Manco: il commento della sfida

La Pgs Luce Messina ha calato il poker di successi consecutivi, battendo per 4-3 il combattivo Casali del Manco nell’8ª giornata del girone H di serie B. Al “PalaMili”, si è assistito ad un match combattuto dal primo all’ultimo minuto, nel quale le squadre hanno dato tutto pur di superarsi. Biancazzurri pericolosi ad inizio partita con le conclusioni di Alvarito e Parri. Padroni di casa in vantaggio al 10’ grazie alla perfetta girata di Benny Costanzo. Immediata è la reazione dei calabresi, che colpiscono un palo. De Rose pareggia poi (13’) da posizione ravvicinata. Nel finale di tempo, Alvarito riporta in vantaggio i peloritani, mentre Andrea Consolo sfiora il tris. In avvio di ripresa, rete di pregevole fattura di Riconosciuto, che firma il 2-2 con un perfetto tocco da sotto. In questa fase, si susseguono le occasioni su entrambi i fronti con i portieri autori di ottimi interventi. Al 6’ Consolo realizza sugli sviluppi di una punizione, la sfera leggermente deviata si insacca alle spalle dell’estremo ospite. Tre minuti dopo, Rota colpisce con la stessa battuta di destro entrambi i “legni”. Un palo nega la rete pure alla puntata di Molina. Il Casali del Manco resta in momentaneamente in quattro uomini per l’espulsione del capitano Rovito (proteste) e la Pgs Luce ne approfitta per siglare con Parri il 4-2. Casali del Manco si riporta, comunque, nuovamente in scia con il centro di Riconosciuto, che poi, a pochi secondi dallo scadere, calcia sul palo un tiro libero.

Risultati 8ª giornata Serie B (girone H): Ecosistem Lamezia-Meriense 7-6; Mascalucia-Siac Messina 8-0; Monreale-Agriplus Acireale 9-6; Mortellito-Futsal Canicattì 2-5; Pgs Luce Messina-Casali del Manco 4-3; Soccer Montalto-Città di Palermo 3-5.

Classifica: Ecosistem Lamezia 22; Città di Palermo 19; Pgs Luce Messina 18; Futsal Canicattì 15; Agriplus Acireale 13; Mascalucia 12; Casali del Manco 11; Monreale 10; Meriense 9; Mortellito 5; Soccer Montalto 3; Siac Messina 0.

GIOVANILE – L’Under 19 ha perso di misura (2-3) la stracittadina contro la Siac Messina, disputato sempre al “PalaMili”. Non è bastata, quindi, la doppietta di Giuliano Fallico per conquistare un risultato positivo nel settimo turno del campionato nazionale di categoria.