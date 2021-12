Calcio a 5, gradito ritorno in casa Polisportiva Futura: arriva Everton Guarnieri

29 Dicembre 2021 13:08

Con una nota ufficiale, la Polisportiva Futura comunica il ritorno di Everton Guarnieri

Gradito ritorno in casa Polisportiva Futura, Everton Guarnieri è di nuovo gialloblù! Nessuno, tra i tifosi, ha dimenticato le giocate e l’estro del calcettista brasiliano, che la scorsa estate è stato ceduto in prestito allo Sporting Altamarca. Ben 33 gol nella scorsa annata, quando ha contribuito alla conquista della finale playoff promozione, 23 nel campionato precedente, Everton potrà tornare a far deliziare il pubblico del PalaAttinà e sfondare il muro dei 50 gol in gialloblù.

Il calcettista sudamericano ha alle spalle una carriera prestigiosa, avendo indossato le maglie di Marcianise, Cus Ancona, Atletico Arzignano, Leonardo, tutte squadre che hanno militato nella serie A2. In Patria ha invece indossato le maglie di Passo Fundo Futsal, Guarani de Camargo e Passo Fundo City Futsal. Con l’Altamarca ha realizzato 4 reti e a Motta San Giovanni ritrova tanti compagni dello splendido torneo di B 2020-2021. La stima e il legame tra Everton e la Futura non sono mai venute meno, ora è giunta l’ora di riabbracciarsi e raggiungere nuovi grandi traguardi.