Calanna, la magia del Natale nel presepe di Federico Catalano

24 Dicembre 2021 18:32

Dopo tanti anni ritorna nella ristrutturata chiesa del Ss.mo Salvatore di Calanna il fascino della Natività rappresentato dal Presepe. Natale con i suoi momenti di tradizione e preghiera ,ha come tratto distintivo il simbolo della nascita di Gesù.Ogni anno l’artista Federico Catalano ricostruisce atmosfere uniche realizzando il Presepe con elementi naturali, quali malta, mattoni antichi, legno,muschio, erbe d’Aspromonte che si fondono in uno scenario suggestivo. I pastori antichi e le colline si inarcano tra case antiche. Il presepe è stato dedicato all’orafa Mimma Musolino che ha lavorato in grande collaborazione e sinergia. Sara’ bello entrare nell’antico mondo visitando la chiesa ed ammirando il Presepe di Federio Catalano è il sacro simulacro di Maria Ss. Del Rosario, per ritrovare serenità e fede in questi giorni difficili vivendo la magia del Natale.