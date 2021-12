Calabria, Vono: “l’accorpamento tra Pugliese-Ciaccio e Mater Domini ottima notizia per calabresi”

15 Dicembre 2021 17:38

Calabria, Vono: “l’approvazione di questa legge permetterà al sistema sanitario regionale di migliorare la qualità dei servizi e di promuovere le eccellenze specialistiche di questa regione”

“Il via libera del Consiglio Regionale della Calabria alla proposta di legge che dispone l’accorpamento dell’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e dell’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro è un primo segnale di vero miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio“. Lo dichiara Silvia Vono di Italia Viva, vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato. “L’approvazione di questa legge permetterà al sistema sanitario regionale di migliorare la qualità dei servizi e di promuovere le eccellenze specialistiche di questa regione. Grazie a questo provvedimento i cittadini calabresi potranno aver garantita una piena accessibilità alle prestazioni senza doversi spostare in altre regioni per potersi curare serenamente. Ora dobbiamo proseguire su questa strada e lavorare tutti insieme per approvare un altro tassello importante di questa sfida definendo il Protocollo di intesa tra Regione ed Università Magna Graecia di Catanzaro scaduto da oltre un decennio”, conclude.