Calabria, venerdì l’assemblea regionale del Forum del Terzo Settore

9 Dicembre 2021 12:12

Venerdì pomeriggio alle 15,30, a Nicastro (Caffè Letterario), torna a riunirsi, finalmente in presenza, l’assemblea regionale del Forum del Terzo Settore calabrese

Venerdì pomeriggio alle 15,30, a Nicastro (Caffè Letterario), torna a riunirsi, finalmente in presenza, l’assemblea regionale del Forum del Terzo Settore calabrese. L’incontro servirà a mettere a punto le azioni dell’organismo di rappresentanza regionale per il 2022 e vedrà confrontarsi i rappresentanti delle principali reti e delle organizzazioni del Terzo Settore di rilevanza regionale, i delegati dei forum territoriali ed i Presidenti dei Centri di Servizi al Volontariato. I temi che verranno affrontati sono diversi, come variegata e ricca è l’azione del terzo settore su tanti aspetti della vita sociale e produttiva della regione: dall’integrazione socio-sanitaria al mondo giovanile ed educativo, dall’ambiente, alla cultura ed allo sport, dalla formazione alle politiche di comunità, senza dimenticare la programmazione comunitaria 2021/2027 e l’ormai noto PNRR. L’obiettivo è di stilare un vero e proprio piano di azione condiviso che accompagnerà il terzo settore calabrese in questo momento delicato ed importante per il futuro della regione. Nell’ottica della co-programmazione e della cosiddetta amministrazione condivisa, per implementare ulteriormente i rapporti tra il livello istituzionale ed il Terzo Settore, ai lavori parteciperà l’Assessore regionale al Welfare On. Tilde Minasi, e sarà in collegamento, in attesa di conferma, per un indirizzo di saluto il Presidente della Regione On. Roberto Occhiuto.