Calabria, oggi e domani punti di vaccinazione anche nei centri commerciali

18 Dicembre 2021 11:03

Calabria: tornano gli “Open Vax Weekend” con punti vaccinali allestiti nei centri commerciali

Tornano gli “Open Vax Weekend” in Calabria. L’appuntamento e’ per oggi, sabato 18, e per domenica 19 dicembre. Tra le novita’ rese note dalla Protezione civile regionale anche un punto vaccinale allestito al centro commerciale “Le Fontane” di Catanzaro, accanto la chiesa San Massimiliano Maria Kolbe, che sara’ aperto dalle ore 10 alle ore 19, e un punto nel piazzale del centro commerciale Metropolis di Rende, operativo dalle 10.30 alle 18. Inoltre, per favorire la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, saranno aperti il presidio ospedaliero “Ciaccio-De Lellis” di Catanzaro, domenica dalle 14 alle 20, e il Vibo Center di Vibo Valentia, sabato e domenica dalle 9 alle 19.