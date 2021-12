Calabria, Occhiuto sui debiti dell’Asp di Reggio: “valuteremo con Guardia di finanza”. E poi c’è il rebus del subcommissario Bortoletti…

12 Dicembre 2021 12:34

“Molti debiti sono già stati pagati, ma le aziende sanitarie non hanno mai annotato i pagamenti”, afferma il Presidente Occhiuto in un’intervista

Il debito “monstre” dell’Asp di Reggio Calabria al centro del lavoro del governo regionale. Lo confermano le parole rilasciate dal Presidente Roberto Occhiuto rilasciata al Corriere della Sera. I Commissari ad acta che si sono succeduti nell’ultimo decennio non sono riusciti a quantificare il disavanzo della sanità, ma il governatore ha la ricetta: “vorrei chiedere a chi ha titoli di credito di metterli sul tavolo. Li valuteremo con gli esperti della Guardia di finanza. Molti debiti sono già stati pagati, ma le aziende sanitarie non hanno mai annotato i pagamenti”. Intanto, il colonnello dei Carabinieri, Maurizio Bortoletti, annunciato poco meno di un mese fa come nuovo subcommissario alla sanità in Calabria, non ha ancora ricevuto il nullaosta dell’Arma, quindi al momento non può firmare nessun atto.