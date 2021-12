Calabria, Occhiuto: “domani l’approvazione del bilancio di previsione. Covid? Convocata l’Unità di crisi…” [VIDEO]

22 Dicembre 2021 22:21

Il presidente Occhiuto ha fatto il punto sul bilancio, sanità e Covid

“Oggi sono un po’ stanco ma sempre carico. Ho lavorato sul Consiglio Regionale di domani, quando approveremo il bilancio di previsione. La Regione avrà quindi un bilancio, è un miracolo. I tecnici e i dirigenti pensavano fosse impossibile, ma ci siamo riusciti in poco più di un mese. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati a realizzare l’obiettivo”. E’ quanto afferma il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social. Il presidente ha fatto poi il punto sulla situazione Covid: “abbiamo riunito l’Unità di crisi per discutere su come affrontare l’aumento dei contagi che riguarda la Calabria, come il resto del Paese. Noi abbiamo una rete ospedaliera un po’ più fatiscente, quindi serve molta attenzione. Stiamo lavorando su questo e sull’assistenza territoriale: avete visto che abbiamo fatto un Piano per gli ospedali di Comunità. Non è un Piano definitivo, stiano tranquilli tutti i calabresi, ogni Comprensorio avrà i suoi presidi, dei veri e propri ospedali meglio organizzati. Ci sono altre questioni, forse domani potrò darvi qualche positiva novità”.