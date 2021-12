Calabria, Occhiuto annuncia: “più assunzioni per migliorare la sanità”

26 Dicembre 2021 19:56

Calabria, Occhiuto: “riaprire alcuni ospedali e più assunzioni per migliorare la sanità”

“Sto riorganizzando l’intero sistema sanitario, per dare delle risposte ai calabresi rispetto al loro diritto alla cura. Stiamo tentando di riaprire alcuni ospedali, e di dotare tutti i comprensori della nostra Regione di presidi di assistenza territoriale”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a margine della visita fatta questo pomeriggio al centro vaccinale allestito presso il Palazzetto delle Associazioni di Cosenza. “Si tratta di un compito molto complesso e difficile perché tutto questo lo dobbiamo fare mentre fronteggiamo questa nuova ondata della pandemia. Ma sono convinto che ci riusciremo e che già tra qualche settimana renderemo visibili i risultati di questo duro lavoro, che si sta facendo anche grazie a Iole Fantozzi, il nuovo capo del Dipartimento regionale alla Salute, al colonnello Bortoletti, e a tutti questi straordinari operatori della sanità calabrese. Non è vero che nulla funziona in questo settore, ci sono tanti bravi medici e infermieri, ma non sono molti. Bisogna quindi procedere a un nuovo piano di assunzioni per avere una dotazione di personale che ci consenta di aprire gli ospedali, le case della salute, le case di comunità, e di dare ai calabresi il diritto a curarsi“, conclude Occhiuto.