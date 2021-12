Calabria, Occhiuto: “Draghi sta facendo un lavoro straordinario”

17 Dicembre 2021 11:45

Calabria, Occhiuto: “il giudizio dell’Economist sul nostro Paese? Draghi sta facendo un lavoro straordinario”

“Il giudizio dell’Economist sul nostro Paese? Draghi sta facendo un lavoro straordinario. Spero possa fare il presidente del Consiglio fino al termine della legislatura. Ma sarà in ogni caso una risorsa importantissima anche in futuro”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Studio 24”, su RaiNews24. “In Europa non c’è più una personalità come la Merkel, e quindi l’Italia può candidarsi ad essere la guida dell’Ue in un momento delicato per la pandemia e per l’economia. Quando, ed esempio, il nostro Paese dovrà rientrare del debito fatto in questi mesi, servirà qualcuno di autorevole per concordare delle regole che siano sostenibili per l’Italia: Mario Draghi potrà farlo”, conclude Occhiuto.