Vaccini in Calabria, Occhiuto annuncia: “hub temporanei presso le scuole per le dosi ai più piccoli”

3 Dicembre 2021 12:49

Vaccini in Calabria, Occhiuto: “bisogna accelerare quanto più possibile sulle vaccinazioni”

“Bisogna accelerare quanto più possibile sulle vaccinazioni. Sto monitorando costantemente l’attività delle aziende sanitarie e dei dipartimenti di prevenzione, e stiamo pensando anche a nuovi centri di vaccinazione”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, a margine di un incontro svoltosi questa mattina in Cittadella con le aziende sanitarie provinciali, i relativi dipartimenti di prevenzione e le aziende ospedaliere. “Vogliamo prepararci per tempo rispetto a quello che succederà dal 16 dicembre in poi, quando si darà la possibilità anche ai più piccoli – nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni – di essere vaccinati. Le scuole potrebbero essere un luogo di prossimità in cui costruire degli hub temporanei di vaccinazione”, conclude Occhiuto.