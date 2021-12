Calabria, evade dai domiciliari: rintracciato mentre passeggia in paese, arrestato

14 Dicembre 2021 15:59

Il fatto: sabato sera, un 37enne passeggiava tranquillamente con un suo amico per le strade di Montepaone, forse dimenticando di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per questo motivo i Carabinieri di Soverato hanno arrestato in flagranza un montepaonese ritenuto responsabile di evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione per reati in materia di droga, durante il controllo dei Carabinieri non era stato trovato a casa, ma a passeggio per le vie del paese in compagnia di altro soggetto pregiudicato, con in quale era intento a colloquiare. L’uomo veniva arrestato nuovamente arrestato e sottoposto ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.