Lutto nel giornalismo calabrese: è morto Giuseppe Savoia di Covid, era vaccinato con doppia dose

27 Dicembre 2021 14:51

Lutto nel giornalismo calabrese: è morto Giuseppe Savoia di Covid, era ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza

E’ morto di Covid, Giuseppe Savoia, 57 anni, giornalista de “Il Quotidiano del Sud”, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, nonostante avesse effettuato due dosi di vaccino. Savoia lascia la moglie e due figli.

Il Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Savoia dell’Associazione “Basta Vittime sulla SS106”

Il Presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” Leonardo Caligiuri, i componenti del Consiglio Direttivo e tutti gli iscritti esprimono “sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Savoia, giornalista de “Il Quotidiano del Sud”. La sua morte rappresenta una grave perdita per il territorio dello jonio cosentino e per Corigliano-Rossano in particolare, sia sotto il profilo umano sia professionale. Nel suo ruolo di giornalista ha saputo raccontare quanto accadeva sulla strada Statale 106 con grande sensibilità, serietà ed attenzione senza mai omissioni o condizionamenti e nel rispetto dei lettori e della verità. Oggi la Calabria perde un bravo giornalista, il territorio dello jonio cosentino un brav’uomo ed una persona per bene e la nostra O.dV. un carissimo amico. Il nostro sentito e commosso ideale abbraccio va alla moglie e ai figli”.