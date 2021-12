Calabria, D’Ettore (Coraggio Italia): “concentrarsi su formazione e reinserimento in particolare al Sud”

22 Dicembre 2021 22:59

Il coordinatore regionale per la Calabria: “Sono certo che vista la sua risposta ci saranno provvedimenti che saranno sempre più in linea con la missione 5 del Pnrr”

“È chiaro che la sua risposta ci lascia estremamente soddisfatti anche per la notizia che ci ha dato della firma del decreto Fondo nuove competenze”. Lo dice il deputato e coordinatore regionale per la Calabria di ‘Coraggio Italia’ Felice Maurizio D’Ettore nell’aula di Montecitorio, in sede di replica ad un question time con il ministro del Lavoro Andrea Orlando su quali iniziative intenda assumere per potenziare, nel breve periodo, le politiche attive del lavoro e le politiche di formazione per chi il posto lo perde o deve trovare occupazione.

“E’ chiaro- aggiunge- che il problema della formazione e del reinserimento, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori del Sud è centrale. Sono certo che vista la sua risposta ci saranno provvedimenti che saranno sempre più in linea con la missione 5 del Pnrr”. D’Ettore conclude chiedendo al ministro “un ulteriore provvedimento che abbia come obiettivo preciso la situazione lavorativa nelle regioni del Sud, in particolare la Calabria, anche con riguardo al precariato, la formazione e il reinserimento e la possibilità di percorsi di stabilizzazione”.