Calabria: convocato il Consiglio regionale, proposta di creazione dell’azienda sanitaria unica

10 Dicembre 2021 22:35

Calabria: convocato il Consiglio regionale, ecco i punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio della Calabria per martedì 14 dicembre alle ore 16.00. I punti all’ordine del giorno sono: “Proposta di provvedimento amministrativo n. 6/12^ recante: “Approvazione del Programma di Governo (art. 33, comma 4 Statuto)”; Proposta di provvedimento amministrativo n. 5/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2022-2024 (art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)” (relatore: consigliere Cirillo); Proposta di legge n. 12/12^ di iniziativa del consigliere regionale Caputo, recante: “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denominato ‘Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero'” (relatore: consigliere Caputo); Proposta di legge n. 11/12^ di iniziativa del consigliere regionale Mancuso, recante: Proposta di legge “Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale” (relatore: Mancuso)”. Stante l’emergenza epidemiologica in atto, la seduta si terra’ a porte chiuse.