Calabria: convocato il Consiglio regionale per il prossimo 14 dicembre, all’ordine del giorno un primo intervento di riorganizzazione della Sanità

6 Dicembre 2021 19:56

Calabria, consiglio regionale programmato per martedì 14 dicembre. Riunione dei capigruppo con la partecipazione del presidente Occhiuto, della vice Princi e del sub commissario alla sanità Bortoletti

Per martedì 14 dicembre è stata programmata la seduta del Consiglio regionale della Calabria con all’ordine del giorno le “Linee programmatiche” del Presidente della Giunta e relativo dibattito; il Documento di economia e finanza della Regione (Defr) 2022-2024 e i provvedimenti in materia di bilancio. L’Assemblea regionale, inoltre, si occuperà di un primo intervento legislativo in ordine alla riorganizzazione del Sistema sanitario regionale. E’ quanto ha stabilito la Conferenza dei capigruppo consiliari, coordinata dal presidente Filippo Mancuso e svoltasi nel pomeriggio a Palazzo Campanella. Alla riunione hanno partecipato (oltre a tutti i Presidenti dei gruppi), il presidente della Giunta regionale on. Roberto Occhiuto, la vicepresidente Giuseppina Princi e il sub-commissario per la sanità colonnello Maurizio Bortoletti.

Il presidente Mancuso ha ringraziato l’on. Occhiuto, la vicepresidente Princi e il colonnello Bortoletti “per la loro partecipazione ai lavori della Conferenza dei capigruppo che, in prospettiva può essere la modalità più adeguata per rendere sinergici e proficui i rapporti tra l’Esecutivo e il Legislativo”. Ha aggiunto: “Presto procederemo all’elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti e speciali. Al contempo, si avverte, da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, l’urgenza di dare alla Calabria, dopo l’approvazione del bilancio di assestamento nella scorsa seduta, le prime risposte legislative alle criticità di più stringente attualità come la sanità”.