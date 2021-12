21 Dicembre 2021 17:42

Calabria: concluse le operazioni per il rinnovo dei Comitati territoriali dell’ANASF, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari, che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni

Si sono concluse le operazioni per il rinnovo dei Comitati territoriali dell’ANASF, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari, che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni. La tornata elettorale per le nomine regionali, svolta online tramite la piattaforma Eligo, ha registrato in Calabria la più alta affluenza al voto da parte degli associati con il 91,3% degli aventi diritto.

Per la Regione Calabria sono stati eletti consiglieri i sigg.

Alcaro Alonso

Amaddeo Maria Laura

Cardamone Michele

Chirico Giovanni Maria

Coscarella Andrea

Ferrara Leandra

Gallo Eugenio

Idotta Serena

Marasco Diego

Petea Cristina

Pustorino Renato

Ramundo Luigi

Romeo Francesco

Spagnolo Giovanna

Tripepi Ettore Maria

In data 19 novembre 2021, nel corso della prima riunione successiva al Congresso Territoriale, il comitato ha nominato la dr.ssa Maria Laura Amaddeo nuovo Coordinatore Territoriale per la Calabria e i sigg. Eugenio Gallo e Cristina Petea rispettivamente Vicecoordinatore e Segretario. L’ANASF, fondata nel 1977 è l’associazione dei soggetti che, iscritti all’ Albo previsto dal D.lgs. N.58/98 – Testo Unico della Finanza – Sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, svolgono attività di promozione e consulenza finanziaria e conta oggi oltre 12.300 iscritti appartenenti a tutte le realtà bancarie a livello nazionale. Svolge un’azione di rappresentanza della categoria dialogando con le istituzioni e le autorità di riferimento, in ambito sia europeo che nazionale, su tutti gli aspetti riguardanti la regolamentazione dell’attività di consulenza finanziaria e dei servizi di investimento.