Calabria: cinque dipendenti di Callipo nominati “Maestri del Lavoro”

3 Dicembre 2021 14:55

Calabria: conferite le nuove Stelle al Merito del Lavoro che portano in totale a 18 i dipendenti di Callipo Conserve Alimentari decorati con questo riconoscimento

Cinque dipendenti della Giacinto Callipo Conserve Alimentari sono stati nominati “Maestri del Lavoro” ed insigniti della Stella al Merito del Lavoro per il 2020-2021. La cerimonia, indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolta oggi presso la sede della Prefettura di Catanzaro. Ogni anno la prestigiosa decorazione viene conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro, ai dipendenti di imprese pubbliche o private che hanno mostrato particolare capacità, laboriosità e buona condotta morale sul luogo di lavoro, su segnalazione dell’azienda di appartenenza. I cinque nuovi Maestri del Lavoro dell’azienda Callipo sono Fortunato Cascia, Maria Teresa De Caria, Pietro La Porta, Vittorio Lucia, Angela Neglia, tutti presenti in azienda da oltre 25 anni e diventati nel tempo ambasciator i dell’eredità aziendale, fatta di storia, tradizione, professionalità, da trasmettere alle giovani leve.