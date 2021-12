Calabria sul tetto di “All Together Now Kids”: il cosentino Carlo Antonio Fortino è vincitore del programma di Canale 5 [VIDEO]

27 Dicembre 2021 14:43

E’ un bambino calabrese, Carlo Antonio Fortino, originario di Montalto Uffugo, il vincitore del noto programma di Canale 5 “All Together Now Kids”

Padronanza, simpatia, presenza scenica, personalità. Carlo Antonio Fortino, 6 anni, è tutto questo. Ed è così che ha conquistato il “muro” e anche i giudici di “All Together Now Kids”. E’ infatti un bambino cosentino, originario di Montalto Uffugo, il vincitore del noto programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Carlo, che ha stregato tutti, ha “portato il rock sul palcoscenico” con il brano “I wanna be your brave” dei Maneskin. Se avesse i superpoteri vorrebbe volare, ha confessato alla Hunziker. Ma intanto ha fatto volare tutti i presenti e anche chi lo ha seguito da casa. Un bel 100, il massimo, il punteggio raggiunto a fine esibizione, con le parole scandite dal battito del piede, dettaglio non di poco conto messo in evidenza da J-Ax, visibilmente emozionato. E’ stato proprio lui, insieme agli altri tre giudici (Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone), a decretare Carlo come vincitore. Il piccolo calabrese, infatti, aveva raggiunto lo stesso punteggio di altri tre ragazzi, Marta Viola, Bunnao Domingo e Massimo Cerni, ma sono stati appunto i giudici a dover scegliere tra i quattro. A questo link il video dell’esibizione.