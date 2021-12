Sale sul traghetto senza Green Pass, inseguito e cacciato da 7 agenti. Alcuni passeggeri: “buttatelo a mare” [VIDEO]

15 Dicembre 2021 21:33

L’uomo però è stato fermato da 7 agenti, che lo hanno accompagnato di forza verso l’uscita

Era intenzionato a viaggiare da Napoli a Ischia in traghetto, senza tuttavia essere in possesso del Green pass, che dallo scorso 6 dicembre è obbligatorio anche per i trasporti via mare all’interno del territorio regionale. Ma dopo aver forzato il controllo all’imbarco, il passeggero è stato rincorso a bordo dal personale marittimo, insieme a militari della Guardia costiera e della Guardia di finanza. L’uomo però è stato fermato da 7 agenti, che lo hanno accompagnato di forza verso l’uscita. Diversi passeggeri assistono alla scena attoniti, mentre altri applaudono e gridano “buttatelo a mare!”. Il video in fondo all’articolo.

Proprio nei giorni scorsi sull’obbligatorietà del Green Pass per gli spostamenti verso la terraferma, il Movimento per la continuità territoriale delle isole minori aveva peraltro chiesto all’Ancim, ai prefetti e ai parlamentari dei territori interessati, di “intervenire sul governo per chiedere la modifica del decreto legge 172/2021 ed evitare un inutile disagio alla popolazione delle isole minori italiane”. Una vicenda che stanno seguendo da vicino anche i residenti nelle Isole Eolie.