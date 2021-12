Buone Feste e Buona Vigilia di Natale 2021! IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

24 Dicembre 2021 00:00

Buona Feste 2021, auguri di Buona Vigilia di Natale: ecco tante frasi, video ed immagini da condividere con le persone care il 24 Dicembre

La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, è il giorno che precede il Santo Natale. Questa festività ha un significato importante per il mondo cattolico in quanto si festeggia la nascita di Gesù. Secondo la tradizione nacque da Giuseppe e Maria in una mangiatoia a Betlemme. Quest’anno il periodo natalizio è caratterizzato dalle restrizioni anti Coronavirus. E’ il momento, quindi, di fare gli auguri di “Buona Vigilia di Natale” e “Buone Feste” alle persone care.

Buone Feste 2021, la Vigilia di Natale: i piatti tipici da Nord a Sud Italia

La cena della Vigilia di Natale rappresenta in Italia, da Nord a Sud, un momento fondamentale per milioni di famiglia anche se quest’anno il momento è caratterizzata dalle norme anti Coronavirus. In Val d’Aosta è tempo di carbonade, fette di carne macerate nel vino rosso; in Piemonte si preparano i ravioli e agnolotti; in Lombardia tagliolini agli scampi o ravioli di pesce. In Friuli Venezia Giulia pasta con le sarde; in Veneto lumache cucinate con vino bianco, aglio, burro, olio; in Emilia Romagna spaghetti alle sarde o al tonno o tortelli di zucca, In Liguria il cappone magro. In Toscana bardiccio e caciucco; nelle Marche ed in Umbria pesce a volontà; in Abruzzo i fidelini alle sarde. In Molise brodetto alla termolese e il timballo di lasagne; a Roma minestra di pesce, pasta e broccoli, spaghetti con alici. A Napoli frittelle di baccalà, baccalà fritto, spaghetti e vongoli, frittura mista di gamberi e calamari. In Calabria minestre di verdure, stoccafisso e carciofi; in Sicilia pasta con sarde e timballi di riso; in Sardegna culungiones de casu. Per quanto riguarda i dolci ricordiamo: panettone, pandoro, struffoli, cartellate, panforte, tronchetto di Natale, nociata, pignoccata, pangiallo, cubaita, sebadas, turdilli o canmnaricoli, scaliddre, pitta ‘mpignata.

Buone Feste 2021: alcuni dei piatti tipici nel Mondo per la Vigilia di Natale

La Cena della Vigilia di Natale riveste un significato importante per tutte le famiglie in Italia e nel Mondo. La Vigilia 2020 è caratterizzata, però, dalle restrizioni anti Coronavirus. In Francia si prepara fegato di anatra ed oca, servito con salmone affumicato, capesante e ostriche. Nel Regno Unito si cena a base di tacchino arrosto, ripieno, servito con verdure, mirtilli, purè di patate e, come dolce. In Germania si mangia arrosto di carpa con patate o tacchino e pollo; in Grecia arrosto di maiale e dolci. In Ungheria si mangia una zuppa di pesce o di pollo e dolci con semi di papavero. In Portogallo merluzzo bollito e verdure assortite; in Polonia carpe, cavolo con funghi, zuppe piccoli ravioli ripieni; in Russia l’insalata russa, champagne e caviale, arringa, patate, carote, barbabietole, cipolle e maionese; mentre in Turchia si mangia tacchino ed in Ucraina il kutya, un dolce a base di grano.

In alto varie immagini, in basso frasi e video da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Vigilia di Natale 2021..

Tanti auguri, Buona Vigilia! Che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita!

Se io fossi Babbo Natale porterei nel tuo cuore un sacco di baci e tantissima felicità. Buona Vigilia!

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità! Buona Vigilia!

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale! Buona Vigilia!

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Buona Vigilia!

Buon Natale, tanti auguri! E’ il momento migliore per far avverare ogni tuo sogno. Ti auguro solo il meglio!

Tanti auguri di Natale… che sia un Natale speciale e che faccia sognare. Ti auguro tante cose belle e brillanti più delle stelle. Tanti auguri di Natale!

Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita. Buona Vigilia di Natale!

Regalami un sorriso… ed il Natale sarà perfetto! Tanti auguri di Natale!

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa questo Natale avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri di Natale!

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità!

Ti auguro un sacco di regali sotto l’albero… ed un sacco d’amore nel tuo cuore. Tanti auguri di Natale!

Che la festa di Natale ti porti tutto quello che desideri: Un sacco di divertimento e sorprese! Buon Natale!

Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Natale!

Quando riceverai questo messaggio, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita, questo è quello che ti auguro… una vita piena di felicità. Auguri di Natale!

Buon Natale a tutti quanti, non importa se siamo in tanti, quel che conta e che ci sia l’amore, serenità, gioia e tanto calore!

Babbo Natale corre in fretta, c’è un angelo che lo aspetta, a breve riceverai un regalo speciale: è il mio augurio di un magico Natale!

Per queste feste non voglio addobbi colorati per stanze agghindate, ma pensieri felici per tutti i miei amici!

Per questo Natale ti invio questo mio semplice messaggio augurale sperando di non essere banale con te che sei un amico speciale!

Queste feste natalizie mi hanno fatto il regalo più bello io potessi desiderare: te! Regalo inaspettato e da sempre desiderato!

Buon Natale mamma e papa, che questa santa notte vegli sempre su di voi.

Le campane suonano a festa, sereno Natale famiglia mia.

Auguri di un felice Natale mamma, tu che sei la persona più importante della mia vita.

Siamo cresciuti insieme divertendoci, sei parte della mia vita. Un abbraccio, buon Natale.

Auguri, ti auguro di trascorrere questa magnifica giornata assieme alle persone che ami.

Ho appena allestito il mio presepe, mi manca l’asino quando arrivi?

"Chi non ha il Natale nel suo cuore, non lo troverà mai sotto un albero". (Anonimo)

(Anonimo)

"E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. … E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E' Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri". (Madre Teresa di Calcutta)

(Madre Teresa di Calcutta)

(Madre Teresa di Calcutta) “E se invece venisse per davvero?

Se la preghiera, la letterina, il desiderio

espresso così, più che altro per gioco

venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero

si avverasse?”.

(Dino Buzzati)

(Marjorie Holmes)

"E' bene tornare bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino". (Charles Dickens)

(Charles Dickens)

"Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli". (Taylor Caldwell)

(Taylor Caldwell)

"Quand'ero bambino, erano la luce dell'albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo". (Antoine de Saint-Exupèry)

(Antoine de Saint-Exupèry)

"Dio non ci da mai un dono che non siamo capaci di ricevere. Se lui ci da un regalo di Natale, è perché abbiamo la capacità di capire e di riceverlo". (Papa Francesco)

(Papa Francesco)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: