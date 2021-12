Buone Feste 2021, arriva la Vigilia di Natale: le FRASI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

23 Dicembre 2021 16:10

Buona Feste 2021, auguri di Buona Vigilia di Natale: ecco tante frasi da condividere con le persone care il 24 Dicembre

La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, è il giorno che precede il Santo Natale. Questa festività ha un significato importante per il mondo cattolico in quanto si festeggia la nascita di Gesù. Secondo la tradizione nacque da Giuseppe e Maria in una mangiatoia a Betlemme. E’ il momento, quindi, di fare gli auguri di “Buona Vigilia di Natale” e “Buone Feste” alle persone care.

In basso varie frasi da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Vigilia di Natale 2021.