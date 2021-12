Buona Festa dell’Immacolata 2021: i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp

7 Dicembre 2021 17:53

Buona Festa dell’Immacolata 2021! Ecco i video da condividere su Facebook e WhatsApp l’8 dicembre

L’8 Dicembre è una data considerata importante per i cristiani e questo giorno è convenzionalmente visto come l’inizio delle feste natalizie. Infatti, durante la Festa dell’Immacolata (quest’anno caratterizzata dalle restrizioni anti-Coronavirus) in tutte le case viene allestito l’Albero di Natale ed il presepe. Con la bolla Ineffabilis Deus, la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

