Buona Feste e Buon Santo Stefano 2021: ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

25 Dicembre 2021 15:40

Buone Feste e Buon Santo Stefano 2021: ecco tante immagini da condividere con le persone care il 26 Dicembre

Santo Stefano è una festività cristiana celebrata il 26 dicembre, il giorno dopo il Santo Natale, dalla Chiesa cattolica. In questo giorno si ricorda Stefano quale primo martire del cristianesimo secondo il Nuovo Testamento. Intorno all’anno 36 d.C. fu accusato di blasfemia e condannato alla lapidazione. Uno dei suoi principali inquisitori fu Saulo di Tarso, che poi diventerà San Paolo. Il giorno di Santo Stefano è una festa nazionale in Austria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Romania, San Marino e Svizzera italiana e Francia. Non sappiamo nulla sull’origine di Stefano, il cui nome fa pensare ad un greco, oppure ad un ebreo educato alla cultura ellenistica.

Nella gallery in alto varie immagini da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare un sereno e felice Santo Stefano 2019.